Literatur Appell von Navid Kermani: Proteste im Iran unterstützen Von dpa | 01.03.2023, 21:40 Uhr

Der Schriftsteller Navid Kermani hat dazu aufgerufen, die Proteste im Iran weiter zu unterstützen. „Wir können uns ja nur verneigen vor dem Mut dieser Menschen, aber unsere Aufgabe ist es, jetzt, wo es aus den Schlagzeilen verschwindet, weil es nicht so spektakulär ist, weil die Öffentlichkeit sich dran gewöhnt, diese Aufmerksamkeit hochzuhalten“, sagte der Friedenspreisträger am Mittwochabend bei der Eröffnungsveranstaltung des Literaturfestivals Lit.Cologne in Köln. „Man merkt ja schon, dass Regierungen darauf spekulieren, dass das langsam vorbeigeht, dass dann doch wieder über Atomabkommen gesprochen wird, über Gasverträge.“ Diese Normalisierung dürfe nicht eintreten.