Notfalleinsatz Appell Reuls an Polizisten: Passen Sie gut auf sich auf Von dpa | 13.05.2023, 08:41 Uhr

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich nach der Explosion in Ratingen bei Düsseldorf im Intranet der Polizei mit einem emotionalen Appell an alle Beamten gerichtet. „Für den Moment habe ich nur eine Bitte: Passen Sie gut auf sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf!“ So steht es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.