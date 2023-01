Corona-Isolationspflicht Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Apotheker und Kassenärzte fordern Ende der Isolationspflicht Von dpa | 24.01.2023, 08:04 Uhr

Der Apothekerverband Nordrhein hat ein Ende der Isolationspflicht in Nordrhein-Westfalen verlangt. In den Bundesländern, in denen die Maskenpflicht schon aufgehoben wurde, sei kein Anstieg von Corona-Infektionen mit schweren Verläufen festzustellen, sagte Verbandschef Thomas Preis der „Rheinischen Post“ (Dienstag). „Das deutet darauf hin, dass die Bevölkerung weitgehend immunisiert ist.“ Wenn die Maskenpflicht falle, solle auch die Verpflichtung zur Isolation aufgehoben werden.