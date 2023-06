Apotheke Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Gesundheit Apotheken in NRW können künftig flexibler öffnen Von dpa | 21.06.2023, 13:48 Uhr

Die Apotheken in Nordrhein-Westfalen haben künftig mehr Flexibilität bei der Festlegung ihrer Öffnungszeiten. In Zukunft müssen sie nur an vier Wochentagen von montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr eine tägliche Mindestöffnungszeit von sechs Stunden sicherstellen - und an einem weiteren Tag mindestens drei weitere Stunden öffnen, wie die Apothekerkammern Westfalen-Lippe und Nordrhein am Mittwoch mitteilten. Am Samstag besteht keine Pflicht zur Öffnung mehr.