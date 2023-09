Städteregion Aachen Apotheke durch Explosion beschädigt Von dpa | 13.09.2023, 15:04 Uhr | Update vor 11 Min. Apotheke durch Explosion beschädigt Foto: -/Polizei Aachen/dpa up-down up-down

Eine Apotheke in Herzogenrath bei Aachen ist in der Nacht zum Mittwoch durch eine Explosion beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner einen lauten Knall gehört und beobachtet, dass zwei Personen mit einem dunklen Wagen flüchteten. An der Apotheke entstand erheblicher Schaden, mehrere Fenster gingen zu Bruch. Unmittelbar neben der Apotheke befindet sich eine Sparkasse. Ob diese das eigentliche Ziel der Täter war, wird ermittelt. Die Fahndung nach den Verdächtigen blieb zunächst ohne Erfolg.