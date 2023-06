Oberverwaltungsgericht Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild up-down up-down Oberverwaltungsgericht Anwohner unterliegen im Streit um Mülldeponie im Revier Von dpa | 01.06.2023, 14:48 Uhr

Anwohner der Zentraldeponie Emscherbruch in Gelsenkirchen und Herten müssen vorerst nach einem Urteil die Erweiterung und Erhöhung der Anlage hinnehmen. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht lehnte am Donnerstag ihre Klage ab. Das Gericht konnte keine Verfahrensfehler bei der Planfeststellung durch die Bezirksregierung Münster entdecken. Das Gericht ließ keine Revision zu. Dagegen ist Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich (Az.: 20 D 377/21.AK).