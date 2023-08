Kriminalität Anwohner rufen nach Hilfeschreien Notruf: Frau verletzt Von dpa | 14.08.2023, 12:25 Uhr | Update vor 50 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Durch Hilferufe einer Frau sind Anwohner am Montagmorgen auf eine gewaltsame Auseinandersetzung auf einer Straße im Süden von Köln aufmerksam geworden. Die per Notruf alarmierte Polizei fand vor Ort eine durch Stiche im Oberkörper verletzte 46-Jährige vor. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, war die Frau lebensgefährlich verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Tatverdächtig ist ihr 52 Jahre alter Lebensgefährte. Er war zunächst mit seinem Wagen geflüchtet. Nach Polizeiangaben wurde er in seinem Auto festgenommen. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt.