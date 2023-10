Konflikt Antisemitismusbeauftragte: Lehrer sollen über Nahost reden Von dpa | 14.10.2023, 13:21 Uhr | Update vor 30 Min. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Foto: David Young/dpa up-down up-down

Zum Schulstart nach den Herbstferien empfiehlt Nordrhein-Westfalens Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) den Lehrerinnen und Lehrern des Bundeslandes, mit den Schülern über den Terror der Hamas zu sprechen. „Der Gesprächsbedarf wird groß sein, zumal es in NRW sehr viele Schulkinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern gibt“, sagte sie der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ). Als es im Mai 2021 Raketenbeschüsse der Hamas auf Israel gegeben habe, sei es an vielen Schulen in NRW emotional geworden. „Das war schon eine Herausforderung für die Pädagoginnen und Pädagogen.“