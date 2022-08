Der Sarg des 16-Jährigen, der nach Schüssen der Polizei gestorben ist, wird in der Abu Bakr Moschee von trauernden Menschen getragen. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Abschied Anteilnahme bei Trauerfeier erschossenen Jugendlichen Von dpa | 12.08.2022, 16:08 Uhr

Hunderte Menschen haben am Freitag bei einer Trauerfeier in einer Dortmunder Moschee des in der Stadt von der Polizei erschossenen 16-Jährigen gedacht. Vertreter der muslimischen und afrikanischen Gemeinde in der Stadt forderten Aufklärung, warnten aber auch vor Vorverurteilungen. An der Feier nahmen auch Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche teil.