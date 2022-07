Menschen demonstrieren gegen rechte Gewalt auf dem Friedensplatz. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Oberhausen Anschlag auf Linken-Büro: Täter und Hintergründe unbekannt Von dpa | 06.07.2022, 16:10 Uhr

Einen Tag nach der Explosion am Parteibüro der Linken in Oberhausen ermittelt die Polizei weiter nach den Tätern. Es würden weiter Spuren ausgewertet, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Vertreter der Linken gehen von einem Anschlag von rechts aus. Laut Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen aber weiter „in sämtliche Richtungen“.