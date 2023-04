Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Anordnung zum Entfernen von NPD-Wahlplakaten rechtswidrig Von dpa | 26.04.2023, 16:49 Uhr

Die Anordnung zum Entfernen von NPD-Plakaten mit dem Slogan „Stoppt die Invasion: Migration tötet!“ in Mönchengladbach vor der Europawahl 2019 war laut Gerichtsurteil rechtswidrig. Das teilte das Bundesverwaltungsgericht (BVG) in Leipzig am Mittwoch mit. Damit wurden die vorhergehenden Urteile des Verwaltungsgerichts Düsseldorf und des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen korrigiert. In den früheren Instanzen waren die Plakate als volksverhetzend eingestuft worden.