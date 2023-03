Anne Hathaway Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Anne Hathaway und Michaela Coel drehen Pop-Musik-Drama Von dpa | 22.03.2023, 05:49 Uhr

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (40, „Les Miserables“, „She Came to Me“) und Emmy-Gewinnerin Michaela Coel (33, „I May Destroy You“, „Black Panther: Wakanda Forever“) werden die Hauptrollen in dem Film „Mother Mary“ übernehmen. Das US-Filmstudio A24 gab das neue Projekt unter der Regie von David Lowery (42, „The Green Knight“) am Dienstag (Ortszeit) bekannt.