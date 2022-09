Riani Fashionfestival auf dem Rhein Foto: Malte Krudewig/dpa/Archivbild up-down up-down Nachhaltigkeit Anna Hiltrop bekommt Preis für Engagement für „grüne“ Mode Von dpa | 08.09.2022, 06:06 Uhr

Model Anna Hiltrop ist für ihren Einsatz für mehr ökologisches Bewusstsein im Umgang mit Kleidung ausgezeichnet worden. Die gebürtige Düsseldorferin hat am Mittwochabend in Wien einen „Vienna Award“ als „Model Icon of the Year“ bekommen. Die in mehreren Kategorien vergebenen Preise sind laut Selbstdefinition die „bedeutendste Modeauszeichnung Österreichs“. „Nachhaltige Mode ist spannend, glamourös - und vor allem essentiell für die Zukunft unseres Planeten“, sagte Hiltrop.