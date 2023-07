Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Anklage gegen mutmaßliche IS-Rückkehrer Von dpa | 14.07.2023, 11:32 Uhr | Update vor 22 Min.

Ein 29-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau aus der Städteregion Aachen sind angeklagt worden, weil sie sich 2015 für einige Monate dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben sollen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, wie die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag mitteilte.