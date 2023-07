Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Mettmann Angriff vor Tochter: 38-Jährige durch Messerstich verletzt Von dpa | 31.07.2023, 15:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Vor den Augen ihrer Tochter wurde in Heilighaus südlich von Essen eine 38-Jährige angegriffen und schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen sprang der ehemalige Lebensgefährte der Frau plötzlich aus einem Gebüsch und schlug mit einem Stock auf die Frau ein, die mit ihrer 11-jährigen Tochter auf einem Verbindungsweg unterwegs war. Zusätzlich verletzte der 40-Jährige das Opfer am Freitag durch einen Messerstich, wie die Polizei im Kreis Mettmann am Montag mitteilte.