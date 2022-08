Polizei Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Mönchengladbach Angriff mit Stichwaffe: Drei Verdächtige aus Drogenmilieu Von dpa | 26.08.2022, 19:02 Uhr

Nach dem Angriff mit einer Stichwaffe auf einen 48-Jährigen in Mönchengladbach gibt es drei Tatverdächtige. Die 43 und 47 Jahre alten Männer und die 42-jährige Frau hätten zum Tatablauf und zur Tatbeteiligung widersprüchliche Angaben gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die drei waren zunächst festgenommen worden. Da sich aber ein dringender Tatverdacht gegen sie nicht begründen ließ, habe man sie im Anschluss an die Maßnahmen entlassen müssen, hieß es.