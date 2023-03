Gerichtsverhandlung in "Cold Case" Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Prozess Angriff mit Pokal: Kölner Gericht rollt Fall von 1987 auf Von dpa | 14.03.2023, 12:40 Uhr

Der Kriminalfall liegt so lange zurück, dass es noch um Deutsche Mark gegangen sein soll: Mehr als 35 Jahre nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen damals 50-Jährigen in Köln hat der Prozess gegen einen Verdächtigen begonnen. Dem Angeklagten - selbst nun 56 Jahre alt - wird vorgeworfen, dem Opfer im Mai 1987 mit einem Pokal auf den Kopf geschlagen zu haben, um an Geld zu kommen. Er habe versucht, „aus Habgier zu töten“, warf ihm die Anklage am Dienstag vor. Es sei ein versuchter Raubmord gewesen. Der Verteidiger des 56-Jährigen erklärte zum Prozessauftakt, dass sein Mandant sich nicht zu den Vorwürfen und zu seiner Person äußern werde.