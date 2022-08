ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Ochtrup Angriff auf Tankstellenmitarbeiter: Zwei Männer in U-Haft Von dpa | 08.08.2022, 16:14 Uhr

Einen Tag nach einem Überfall auf den Angestellten einer Tankstelle in Ochtrup im Kreis Steinfurt sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Montag werfen die Ermittler den Tatverdächtigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Die 20 und 51 Jahre alten Männer sollen den 24-Jährigen in der Nacht auf Sonntag mit gezielten Tritten und Schlägen gegen den Kopf verletzt haben. Zeugen waren eingeschritten und hatten den 51-Jährigen überwältigt. Der 20-Jährige konnte zunächst fliehen, wurde aber später in seiner Wohnung festgenommen.