Fahrradfahrer Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Angriff auf Radfahrer: Täter weiter flüchtig Von dpa | 26.06.2023, 12:06 Uhr

Nach dem rätselhaften Angriff auf einen Radfahrer in Köln am Wochenende sind die Hintergründe noch immer unklar. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, wie ein Sprecher am Montag sagte. Drei Männer sollen den Radfahrer in der Nacht zum Sonntag in der Südstadt angehalten, von seinem Rad gezogen und unvermittelt auf ihn eingetreten haben. Der 39-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Erst als Passanten aufmerksam wurden, flüchteten die Täter.