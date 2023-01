Mona Neubaur Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Demonstrationen Angriff auf Polizei: Neubaur: Gewalt nicht akzeptieren Von dpa | 08.01.2023, 18:42 Uhr

Im Anschluss an eine Versammlung und ein Konzert im Braunkohleort Lützerath am Tagebau Garzweiler am Sonntag ist es zu Übergriffen gekommen. Die Veranstaltungsfläche sei von Aktivisten gestürmt worden, teilte die Polizei in Aachen auf Twitter mit. Sicherheitskräfte und Polizeibeamte seien mit Steinen beworfen worden. Auch habe es Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte gegeben. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden.