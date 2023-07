Comedian Oliver Pocher Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild up-down up-down Gewaltdelikt Angriff auf Pocher: Strafprozess im September in Dortmund Von dpa | 12.07.2023, 12:28 Uhr

Die Attacke auf den Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfs wird am 22. September in Dortmund in einem Strafverfahren verhandelt. Der Anklagevorwurf laute auf vorsätzliche Körperverletzung, teilte das Amtsgericht auf Anfrage am Mittwoch mit. In dem Prozess trete Pocher als Nebenkläger auf. Dem Rapper Fat Comedy wird ein kräftiger Schlag in den Kopfbereich vorgeworfen, der unter anderem eine Ohrschädigung und Höreinschränkungen bei Pocher ausgelöst haben soll.