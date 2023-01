Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Festnahme Angriff auf Mutter: Verdächtiger in Tschechien festgenommen Von dpa | 18.01.2023, 13:23 Uhr

Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf eine Mutter in Herten vor den Augen ihres Kindes ist der Verdächtige wegen versuchten Mordes in Tschechien festgenommen worden. Es handele sich um den Ex-Mann des Opfers und den Vater des Kindes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichteten.