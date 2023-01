Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Festnahme Angriff auf Mann in Einrichtung: Mitbewohner unter Verdacht Von dpa | 05.01.2023, 15:03 Uhr

Ein 62 Jahre alter Mann ist in einer Einrichtung für Pflegebedürftige mit Suchterkrankungen in Hamm durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Sein 48 Jahre alter Mitbewohner sei dringend tatverdächtig und vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann bestreite die Tat demnach aber und verweise auf einen weiteren, bislang unbekannten Mann, der ihm zufolge zugestochen haben soll.