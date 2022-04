Blaulicht FOTO: David Inderlied Kriminalität Angriff auf Bus mit Ukraine-Flagge: Staatsschutz ermittelt Von dpa | 20.04.2022, 14:55 Uhr | Update vor 37 Min.

Nach einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff auf einen Bus in Bielefeld hat der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen übernommen. Laut Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter am Reifen eines Linienbusses eine selbst gebaute Kralle angebracht. Als der Fahrer an einer Haltestelle weiterfahren wollte, habe er ein Geräusch gehört: Ein metallischer Gegenstand hatte sich in den Vorderreifen gebohrt und einen Platten verursacht. Der Vorfall, über den die Polizei am Mittwoch berichtete, ereignete sich bereits am Samstag.