Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Köln Angreifer verletzt im Karneval 30-Jährigen Kölner am Hals Von dpa | 20.02.2023, 18:05 Uhr

Bei einem Streit am Rande des Rosenmontagszuges in Köln ist ein 30-Jähriger leicht am Hals verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Mitteilung der Polizei von Montag wurde der kostümierte Kölner von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen vermutlich mit einem Messer angegriffen. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte. Die Polizei wertet derzeit noch die Videoüberwachung im Bereich der Domtreppe aus und sucht nach weiteren Zeugen.