Terrorismus Angeklagter wegen Mitgliedschaft in DHKP-C verurteilt Von dpa | 11.05.2023, 13:37 Uhr

Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland hat das Oberlandesgericht Düsseldorf einen Angeklagten am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Davon gelten fünf Monate wegen einer unangemessenen Verfahrensdauer als vollstreckt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der Strafsenat sah es demnach als erwiesen an, dass der 55-jährige Türke sich zwischen 2006 und 2018 als Mitglied der linksradikalen DHKP-C in der Türkei betätigt hatte.