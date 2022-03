Eine modellhafte Nachbildung der Justitia FOTO: Volker Hartmann Kölner Prozess Angeklagter war „in Wahrheit das Opfer“: Freispruch Von dpa | 29.03.2022, 17:54 Uhr | Update vor 8 Min.

Wegen entlastender Aufnahmen aus einer Überwachungskamera ist ein 22-Jähriger in Köln vom Vorwurf des versuchten Totschlags freigesprochen worden. Der Mann habe in Notwehr gehandelt, urteilte das Kölner Landgericht am Dienstag. „Der Angeklagte war in Wahrheit das Opfer“, sagte der Vorsitzende Richter. Der Mann hatte im Juni 2021 einen 24-Jährigen auf einer Partymeile in der Kölner Innenstadt mit einem Messer vier Mal in den Oberkörper gestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt.