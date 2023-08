Prozess Angeklagter muss wegen tödlichen Fußtritts in Haft Von dpa | 23.08.2023, 16:20 Uhr | Update vor 41 Min. Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines tödlichen Fußtritts in einer Gaststätte im ostwestfälischen Steinhagen ist ein 47-Jähriger zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Bielefeld sah es in seinem Urteil am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte im Dezember 2022 einen 51-Jährigen so wuchtig unter das Kinn getreten hatte, dass er rücklings stürzte und sich beim Aufprall mit dem Hinterkopf auf dem Boden einen Schädelbruch zuzog. Der Mann war zwei Wochen nach dem Vorfall auf einer Weihnachtsfeier an den Folgen der Kopfverletzungen gestorben. Das Landgericht ging daher wie die Anklage von gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge aus.