Amtsgericht Angeklagt wegen Untreue und Geldwäsche: Pfarrer ausgeliefert Von dpa | 09.02.2023, 13:25 Uhr

Ein katholischer Priester muss sich demnächst wegen Untreue und Geldwäsche vor dem Amtsgericht Mönchengladbach verantworten. Der 59-Jährige sei am Dienstag dieser Woche aufgrund eines europäischen Haftbefehls von Belgien nach Aachen überstellt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Mönchengladbach am Donnerstag. Er sei weiter in Haft.