Verfolgungsfahrt Angefahrener Polizist sechs Wochen danach außer Lebensgefahr Von dpa | 07.08.2023, 12:34 Uhr

Der vor sechs Wochen bei einer Verfolgungsfahrt in Essen lebensgefährlich verletzte Polizist ist auf dem Wege der Besserung. Er sei wach und ansprechbar, teilte die Polizei in Essen am Montag mit. Er werde zwar weiterhin intensivmedizinisch behandelt, befinde sich aber nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es weiter.