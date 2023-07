Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Angefahrenem Polizisten geht es besser: Verdächtiger in Haft Von dpa | 03.07.2023, 14:22 Uhr

Der Essener Polizist, der vor einer Woche bei einer Verkehrskontrolle angefahren worden ist, hat sich etwas erholt. „Sein Zustand ist stabil, er ist nicht mehr in Lebensgefahr“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige sitze wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.