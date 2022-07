ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down Brand Angebranntes Essen löst Feueralarm im Innenministerium aus Von dpa | 05.07.2022, 12:37 Uhr

Im NRW-Innenministerium hat eine angebrannte Mahlzeit in einer Mikrowelle für Aufregung gesorgt. Am Dienstagmorgen sei im Ministerium der Brandalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Düsseldorf. Der Grund dafür sei ein Gericht gewesen, das zu lange in der Mikrowelle stand. Alle Mitarbeiter der betroffenen Etage mussten das Gebäude verlassen.