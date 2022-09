Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Angebliche Paketboten fesseln und berauben 65-Jährige Von dpa | 13.09.2022, 15:01 Uhr

Ein Mann und eine Frau sollen sich in Mönchengladbach als Paketzusteller ausgegeben haben, um eine 65-jährige Frau in ihrer Wohnung auszurauben. Die beiden hätten sie mit Kabelbindern gefesselt und ihr eine Stofftasche über den Kopf gezogen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie stahlen einen Betrag in zweistelliger Höhe und entkamen.