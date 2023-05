Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Angebliche Klinikgründung: Mann soll Ärzte betrogen haben Von dpa | 25.05.2023, 00:46 Uhr

Ein 50 Jahre alter Geschäftsmann soll mehrere Ärzte um 200.000 Euro gebracht haben. An diesem Donnerstag (10.00) muss er sich vor dem Amtsgericht in Düsseldorf wegen Betruges verantworten. Laut Anklage hatte der Mann die Mediziner dazu gebracht, sich mit fünfstelligen Summen an der Gründung einer Privatklinik auf Sizilien zu beteiligen.