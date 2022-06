ARCHIV - André Kuper (CDU), Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Guido Kirchner/dpa FOTO: Guido Kirchner Landtag André Kuper bleibt Landtagspräsident in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 01.06.2022, 17:06 Uhr

Der CDU-Politiker André Kuper bleibt Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags. In seiner konstituierenden Sitzung wählte das Landesparlament den 61-jährigen Rietberger am Mittwoch erneut an seine Spitze.