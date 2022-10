Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/ZB up-down up-down Köln Amtsmitarbeiterin soll Schleusern Ausweise verkauft haben Von dpa | 20.10.2022, 15:28 Uhr

Eine Mitarbeiterin des Kölner Ausländeramtes soll unrichtige Ausweisdokumente ausgestellt und einem mutmaßlichen Schleuserring gegen Geld überlassen haben. Nach Angaben der Bundespolizei sind die Frau sowie zwei Männer am Donnerstag festgenommen worden. Gegen die drei Beschuldigten hätten Haftbefehle vorgelegen. In dem Ermittlungsverfahren gehe es um den Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Zudem seien im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag zwölf Objekte im Raum Köln, in Gelsenkirchen sowie im Großraum Limburg in Hessen durchsucht worden. Dabei handele es sich um Wohnungen und Büroräume.