Landtagswahlen Amtliches Wahlergebnis ohne Korrekturbedarf für NRW-Landtag 30.05.2022

Kein Korrekturbedarf am Landtagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen: „Die Differenzen zum vorläufigen Wahlergebnis sind außerordentlich gering“, teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Montag bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses in Düsseldorf mit.