ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch Ermittlungen „Amoktat“ angekündigt: Polizei vernimmt zwei Jugendliche Von dpa | 13.06.2022, 12:20 Uhr

Die Polizei hat womöglich eine Gewalttat an einer Schule in Bielefeld verhindert. Es bestehe der „Verdacht der Ankündigung einer Amoktat“, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Zwei Schülerinnen im Jugendlichen-Alter würden vernommen. Man habe nach mehreren Hinweisen in einem „niedrigschwelligen Einsatz“ die Eingangsbereiche der „Schule am Möllerstift“ kontrolliert. Seit 10.00 Uhr laufe der Schulbetrieb normal.