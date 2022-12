Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Amoktat an Berufskolleg geplant: Drei Jahre Jugendstrafe Von dpa | 16.12.2022, 18:22 Uhr

Nach einer geplanten Amoktat an einem Bielefelder Berufskolleg ist ein 21-Jähriger zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Außerdem ordnete das Bielefelder Amtsgericht am Freitag die Unterbringung des jungen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.