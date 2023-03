Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bielefeld Amoklauf an Gymnasium angekündigt: Polizei vor Ort Von dpa | 16.03.2023, 07:42 Uhr

Wegen eines auf der Wand einer Schultoilette für diesen Donnerstag angekündigten Amoklaufs gibt es einen Polizeieinsatz an einer Bielefelder Schule. Derzeit seien Einsatzkräfte an dem Gymnasium vor Ort, um Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zu schützen, teilte die Polizei am Morgen mit. Sie schätzt die tatsächliche Gefahr als eher gering ein, nimmt die Androhung aber dennoch ernst, wie es hieß. Anlass für den Einsatz war ein am Dienstag gefundener Schriftzug auf einer Schultoilette mit der Ankündigung eines Amoklaufs.