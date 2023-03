Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Krefeld Amokdrohung an Schule: Polizei schickt 16-Jährigem Rechnung Von dpa | 24.03.2023, 17:46 Uhr

Weil er im Januar eine Amoktat an einem Krefelder Gymnasium angekündigt hatte, muss ein 16-Jähriger nun für den Großeinsatz der Polizei aufkommen. Gebühren in Höhe von knapp 38.000 Euro soll der Jugendliche aus Baden-Württemberg bezahlen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Der Jugendliche hatte die Tat zugegeben.