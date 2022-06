Jacques Tilly steht während einer Aktion von Amnesty International Deutschland vor seiner Großplastik. Foto: Thomas Banneyer/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Aktion und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Thomas Banneyer Menschenrechte Amnesty-Aktion für Versammlungs- und Meinungsfreiheit Von dpa | 04.06.2022, 18:21 Uhr

Ein Riese in Militärbekleidung und Schutzausrüstung hält der Welt den Mund zu: Der Künstler Jacques Tilly hat mit einer Großplastik bei einer Aktion von Amnesty International in Köln auf Angriffe gegen die Meinungsfreiheit in mehreren Ländern hingewiesen. Trotzdem dringen die Rufe aber durch, wie ein geöffneter Mund auf den den Händen der riesigen Figur symbolisieren soll. „Lasst Euch nicht den Mund verbieten“, laute die Ermutigung, sagte Tilly am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter der bedrohlich wirkenden Figur, die eine Mischung aus Soldat und Polizist darstellen soll, ist die Aufforderung „Raise your voice“ (Erhebe deine Stimme) zu sehen.