Tiere Ameisenbärin Sandra mit fast 28 Jahren gestorben Von dpa | 03.06.2022, 11:15 Uhr

Der Dortmunder Zoo hat eine seiner größten Attraktionen verloren. Die Große Ameisenbärin Sandra sei gestorben, teilte die Stadt Dortmund am Freitag mit. Sandra, die am 9. Juni 1994 im Zoo der Westfalenmetropole geboren wurde, wäre in der kommenden Woche 28 Jahre alt geworden. Nach Angaben des Zoos war das Tier die „älteste Große Ameisenbärin der Welt“ und eine der bekanntesten und beliebtesten Tierpersönlichkeiten im Zoo Dortmund.