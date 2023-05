Sonniges Wetter Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Am Mittwoch bis zu 27 Grad in NRW Von dpa | 31.05.2023, 06:55 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Mittwoch auf einen weiteren Sommertag freuen. Am und westlich des Rheins werden bis zu 27 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Nur auf dem Kahlen Ast werde es mit 19 Grad etwas kühler. Mit Regen ist nicht zu rechnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 7 Grad.