NRW-Vorausschau Am Donnerstag Hitze und Gewitter - Wochenende sonnig Von dpa | 30.06.2022, 07:56 Uhr

Am Donnerstag müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen einstellen. Am Wochenende scheint dafür viel die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.