Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild
Parlament Alterspräsident Reul eröffnet erste Sitzung des Landtags
Von dpa | 01.06.2022, 03:04 Uhr

Eine neue Regierung steht noch nicht in NRW, aber der frisch gewählte Landtag geht an den Start. In seiner konstituierenden Sitzung geht es um das künftige Präsidium, einen weiteren Untersuchungsausschuss zu Kindesmissbrauch und eine Erhöhung der Diäten.