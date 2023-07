Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsprozess Pfleger bestreitet Diebstähle und Betäubung von Bewohnerin Von dpa | 31.07.2023, 13:28 Uhr

Ein Altenpfleger hat in Wuppertal vor Gericht bestritten, Heimbewohner bestohlen und betäubt zu haben. Der 26-Jährige sitzt wegen der Vorwürfe seit Monaten in Untersuchungshaft - unschuldig, wie er beim Prozessauftakt am Montag im Wuppertaler Landgericht beteuerte. Die Anklagevorwürfe seien falsch, ließ er über seinen Anwalt mitteilen.