Ein Airbus der Eurowings startet auf dem Konrad-Adenauer-Flughafen Köln-Bonn. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini up-down up-down Freizeit Zeugnisse und Ferienstart für 2,5 Millionen Schüler in NRW Von dpa | 24.06.2022, 05:30 Uhr | Update vor 2 Std.

In Nordrhein-Westfalen haben mit der Zeugnisausgabe am Freitag die Ferien für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler begonnen. Für die gut 5400 Schulen im bevölkerungsreichsten Bundesland startet der Unterricht im neuen Schuljahr 2022/23 wieder am 10. August. Rund 82.500 Jugendliche und junge Erwachsene hatten in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen absolviert. Für einige steht an diesem Samstag noch der Abiball an - und damit der feierliche Abschluss ihrer Schullaufbahn.