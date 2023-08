Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Bonner Landgericht Als 16-Jähriger ausgegeben: Haft für Kindes-Missbrauch Von dpa | 02.08.2023, 18:14 Uhr

Wegen Missbrauchs von Kindern über Onlineplattformen sowie Verbreitung von Kinderpornografie ist ein Einzelhandelskaufmann am Mittwoch vom Bonner Landgericht zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 45 Sexualstraftaten angeklagt, die Strafkammer stellte einige ein, so dass am Ende 35 geschädigte Kinder blieben.