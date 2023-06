Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Alltagshelfer sollen Lehrkräfte an Förderschulen entlasten Von dpa | 18.06.2023, 11:46 Uhr

Alltagshelferinnen und -helfer sollen künftig auch Lehrkräfte an Förderschulen in Nordrhein-Westfalen entlasten. Das Alltagshelfer-Projekt werde von Grund- auf Förderschulen erweitert, teilte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Sonntag mit.